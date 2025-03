Herzogin Meghan will es jetzt wissen: Wie wird man Milliardärin?

Egal, was Herzogin Meghan anfasst, sie erntet Kritik und nur selten Lob. So auch für ihre neue Lifestyle-Serie „From Meghan with Love“, in der sie Tipps für Herd, Heim und Garten gibt. Im britischen Guardian hieß es etwa, die achtteilige Netflix-Serie mit ihrer glattgebügelten Instagram-Ästhetik sei „abgedroschen“ und „lächerlich“, andernorts wurde Meghans sündhaft teure Garderobe samt königlicher Juwelen an den Pranger gestellt.