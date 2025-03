ARTforum: Inspirierende Einblicke mit Edith Hessenberger in Telfs

Telfs - Am 8. April um 19 Uhr bietet das ARTforum in Telfs eine außergewöhnliche Gelegenheit, in die Welt der alpinen Kulturgeschichte und Erzählforschung einzutauchen. Edith Hessenberger, eine renommierte Ethnologin und Geografin, wird im harry's Home zu Gast sein und mit Harry Triendl über ihre vielseitige Arbeit sprechen.