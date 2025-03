Nach Anschlagsdrohung auf ORF: U-Haft über 53-Jährigen verhängt

Der 53-Jährige wurde in die JA Josefstadt eingeliefert. Der Mann soll sich zuletzt in verhaltensauffälliger Weise gegen den Klimawandel stark gemacht haben.

Wien – Nachdem ein 53-Jähriger Dienstagfrüh mit einem Klein-Lkw die Zufahrt zum ORF-Zentrum am Küniglberg in Wien-Hietzing blockiert und mit einer Bombe gedroht hatte, ist über den Mann die U-Haft verhängt worden. Das teilte die Sprecherin des Landesgerichts, Christina Salzborn, am Mittwochnachmittag der APA mit. Als Haftgrund wurde Tatbegehungsgefahr angenommen. Der Beschluss ist vorerst bis 9. April rechtswirksam.