Junge Talente begeistern bei Wettbewerb in Kitzbühel sowohl Jury als auch Publikum

Kitzbühel – Der Saal der Mittelschule Kitzbühel wurde kürzlich zur Bühne für die Bezirksausscheidung des 72. Jugendredewettbewerbs. Besondere Aufmerksamkeit erregten die Siegerinnen und Sieger der verschiedenen Kategorien. Marie Puchleitner von der Mittelschule Kitzbühel sicherte sich den ersten Platz in der Kategorie „Klassische Rede 8. Schulstufe“. Laura Hauk von der TFBS Kitzbühel triumphierte in der Kategorie „Klassische Rede Berufsschulen/Werktätige Jugend“.

Magdalena Steindl von der PTS Hopfgarten überzeugte in der Kategorie „Klassische Rede Mittlere Schule“. Alina Bachofner von den Tourismusschulen am Wilden Kaiser beeindruckte mit ihrer „Klassischen Rede Höhere Schulen“. In der Kategorie „Spontanrede“ begeisterte Leona Wörle vom BG/BORG St. Johann das Publikum. Nicole Maier und Maja Ehrensberger, ebenfalls vom BG/BORG St. Johann, faszinierten in der kreativen Kategorie „Sprachrohr“.