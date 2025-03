16 Monate bedingte Haft für Burgstaller-Angreifer: „Tut mir aufrichtig leid“

Wien – Der 23-Jährige, der am 14. Dezember 2024 vor einer Wiener Innenstadt-Disco dem Rapid-Stürmer Guido Burgstaller einen Faustschlag ins Gesicht versetzt und den Fußballer schwer verletzt hatte, ist am Donnerstag am Landesgericht zu 16 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der Richter sprach in der Urteilsbegründung von einer „Impulstat aus Dummheit.“ Das Urteil ist nicht rechtskräftig.