Prozess gegen Burgstaller-Angreifer startete mit Geständnis: „Tut mir aufrichtig leid“

Wien – Der 23-Jährige, der am 14. Dezember 2024 vor einer Wiener Innenstadt-Disco dem Rapid-Stürmer Guido Burgstaller einen Faustschlag ins Gesicht versetzt und den Fußballer schwer verletzt hatte, hat am Donnerstag am Landesgericht ein Geständnis abgelegt. „Ich bekenne mich schuldig, und es tut mir aufrichtig leid“, sagte er. Verteidiger Klaus Ainedter ersuchte um eine diversionelle Erledigung. Das Gericht möge sich dem nicht verschließen, appellierte der Jurist.