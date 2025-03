Tourismus-SchülerInnen aus St. Johann rocken Gastro-Talent-Show

Die SchülerInnen der „Tourismusschulen Am Wilden Kaiser“ gewannen bei „Sölden sucht das Gastro Supertalent 2025“. Das Team setzte sich am Dienstag gegen fünf Konkurrenten aus ganz Österreich durch.

Sölden – Kurz nach 22 Uhr bebte für kurze Zeit der Parkettboden in der Skybar „The Vue“ in Sölden. Es war der Moment am Dienstagabend, als die TeilnehmerInnen der „Tourismusschulen Am Wilden Kaiser“ von ihrem Sieg bei „Sölden sucht das Gastro Supertalent 2025“ erfuhren. Die sechs Sieger aus St. Johann umarmten sich, hüpften wild im Kreis und erfüllten den Raum mit lautem Jubelgeschrei. 13,5 Stunden der Anspannung hatten sich in pure Freude gewandelt. „Unglaublich, wir haben es geschafft“, sagte Helena Bosin.

Sie war morgens um 8.30 Uhr mit Mitschülerin Marie Sophie Blumschein im Restaurant Falcon an der Mittelstation Gaislachkoglbahn in der Küche gegen die Konkurrenten von weiteren fünf heimischen Tourismusschulen angetreten. Und das einzige weibliche Koch-Duo traf mit seinem Saibling-Ravioli-Käse-Hauptgericht mit Apfel-Ingwer-Zwiebel-Chutney den Geschmack der prominenten Jury aus fünf Sterneköchen.

Die St.Johanner-Schülerin Helena Bosin bewies ihr Können in der Küche. © (c) 2025 Rita Falk / Tiroler Tageszeitung

Vier Wochen hartes Training

Ebenso gefiel der Cocktail „Final Kiss“, den Sophia Lerchl und Leni Maier mixten und zum Menü servierten. Jakob Stainer und Laurin Wörle präsentierten zum Schluss im Marketing-Bewerb ihre Ideen. Auch wenn die Burschen zudem noch die Einzelwertung in ihrer Kategorie für sich entscheiden konnten, fragte Blumschein sichtbar stolz in die Runde: „Fällt euch was auf?“ Und gab gleich selbst die Antwort: „Wir sind die einzige Schule, die vier Mädls im Team hat und wir haben gewonnen.“ Mit einem Augenzwinkern fügte Basin hinzu: „Wir wollen den Mandern auch nicht alles überlassen.“

Fünf Spitzenköche aus Österreich bewerteten die von den Schülern zubereiteten Köstlichkeiten. © (c) 2025 Rita Falk / Tiroler Tageszeitung

Seit vier Wochen trainierte das Sextett der St.Johanner-Schule intensiv auf den Wettstreit für den Gastro-Nachwuchs. Dafür wurden Schultage freiwillig verlängert und freie Wochenenden geopfert. „Weil die Anforderungen immer höher werden“, erklärte Blumschein.

Drei Nächte zur Belohnung

So erfuhren die Teilnehmenden auch erst am Abend zuvor vier Zutaten, die das Menü enthalten musste. Unter anderem Saibling. „Natürlich haben wir versucht in unserem Söldener Hotel Saibling aufzutreiben, aber es war keiner mehr da“, gestand Christian Grote: „Wir konnten also nicht mehr üben.“ Der Direktor und die zwei Ausbilder Johann Egger sowie Lukas Mölk waren aus diesem Grund besonders stolz auf den Erfolg ihrer Schützlinge, die alle sechs unter Zeitdruck gut performen mussten.

Schließlich soll der Bewerb die Schüler auf das Berufsleben vorbereiten. Und er soll Ausdruck der Wertschätzung für den Nachwuchs sein und Anreiz bieten, in der Branche zu bleiben. Nicht zuletzt auch durch die Siegerprämie: drei Hotelnächte in Sölden. Mit dem Vorurteil, „geh‘ ja nicht in die Gastronomie“, waren alle Teilnehmenden schon einmal konfrontiert. „Aber es macht riesig Spaß und bei einem Bewerb mit einer so hochkarätigen Jury sieht man, dass wir gebraucht werden“, betonte Stainer.

So sehen Sieger aus: Laurin Wörle, Sophia Lerchl, Leni Mair, Helena Bosin, Marie Sophie Blumschein und Jakob Stainer (v.l.). © Ötztal Tourismus/Kirchgasser

Eine große Bitte

Für den 18-jährigen Loferer ist der Sieg ein Riesen-Motivationsschub für die Zukunft. Die Worte des Zillertaler Haubenkochs Peter Fankhauser waren es ebenfalls: „Weiter so, dann ist das für die Gastronomie eine gmahde Wiesn. Und bitte, bitte, bleibt uns erhalten.“