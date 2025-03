Brand in Wohnblock gelegt? Vandalen zogen Spur der Verwüstung durch Landeck

Landeck – In der Nacht auf Mittwoch kam es in der Landecker Urichstraße zu einem Brand. Das Feuer war zwischen 22 Uhr und 5.30 Uhr in einem Mehrparteienhaus im Dachgeschoss ausgebrochen. Die Landecker Feuerwehr konnte das Feuer löschen, Verletzte gab es keine. Nach aktuellen Ermittlungen schließt die Polizei eine Brandstiftung nicht aus. Es entstand erheblicher Sachschaden.