Siebenfach-Jackpot beim Lotto: Am Sonntag geht es um 11 Millionen Euro

Nachdem am Mittwochabend keiner die „sechs Richtigen“ beim Lotto hatte, geht es am Sonntag um einen seltenen Siebenfach-Jackpot.

Fortuna hat ihre Pause beim Lotto-Sechser im März nochmals verlängert. Auch am Mittwochabend gab es keinen Tipp mit den „sechs Richtigen“ bei „Lotto 6 aus 45“. Damit wartet nun am Sonntag der erste Siebenfach-Jackpot des Jahres mit 11 Millionen Euro auf die SpielteilnehmerInnen.

Es ist dies erst der sechste Siebenfach-Jackpot in der Lotto-Geschichte. Mit 11 Millionen Euro würde sich der oder die GewinnerIn im Falle eines Solo-Sechsers auch gleich in die Top 3 der höchsten Lotto-Gewinne einreihen. Auch der zuletzt erzielte Siebenfachjackpot aus dem Oktober letzten Jahres mit 10,9 Millionen in Kärnten würde damit von Platz 3 verdrängt werden.