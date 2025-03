Kinder entdecken Technologien der Zukunft beim Kids Innovation Day 2025 in Innsbruck

Innsbruck verwandelt sich am 29. März 2025 in ein Innovationsparadies für Kinder. Hier können sie spielerisch die Zukunft erleben und gestalten.

Innsbruck – „Die Bäckerei – Kulturbackstube“ öffnet am Samstag, dem 29. März 2025, in Innsbruck ihre Türen. Der „Kids Innovation Day 2025“ findet im Rahmen der Tiroler Innovationswoche statt. Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren können hier ohne Anmeldung die faszinierende Welt der Zukunftstechnologien entdecken. An 25 interaktiven Stationen und Workshops tauchen die jungen Forscher:innen in Themen wie Raumfahrt, Robotik und Künstliche Intelligenz ein.