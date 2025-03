Unbekannter versuchte in Kufstein, Mädchen ins Auto zu locken

Wie die Polizei berichtet, wurde ein sieben Jahre altes Kind am Mittwoch gegen 14.30 Uhr im Bereich Gewerbehof in Kufstein von einem Unbekannten in einem schwarzen Van angesprochen. Der Mann versprach dem Mädchen Süßigkeiten, falls es in das Auto steigen würde. Das Kind stieg nicht ein. Die Polizei wurde eingeschaltet, eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief bisher negativ.