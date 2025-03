Im Nebel die Orientierung verloren: 61-Jährige bei Skiunfall in Hochoetz schwer verletzt

Bei einem Skiunfall in Hochoetz ist am Donnerstag eine 61-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau war mit ihrem erwachsenen Sohn in dem Skigebiet unterwegs. Beide fuhren gegen 14.30 Uhr mit der Mohrenkopfbahn auf den Berg, um über die blaue Piste Nr. 3 in Richtung Acherkogelbahn zu fahren. Bei schlechter Sicht und Nebel verloren sie sich jedoch aus den Augen.