Fingerglied abgetrennt: 65-Jähriger bei Unfall mit Holzspalter in Niederthai schwer verletzt

Bei Holzarbeiten in seiner Garage in Niederthai ist ein 65-Jähriger am Donnerstag schwer verletzt worden. Der Mann wollte gegen 15.20 Uhr einen Baum mit einem elektrisch betriebenen Holzspalter zerteilen. Durch einen Ast verkeilte sich die Maschine jedoch. Um die Blockade zu lösen, griff der Mann mit der linken Hand in das Arbeitsgerät.