Feuerwehreinsatz in Hopfgarten: Dachpappe fing bei Flämmarbeiten Feuer

Bei Flämmarbeiten auf dem Dach eines Wohnhauses in Hopfgarten geriet am Donnerstag die Dachpappe in Brand. Wie die Polizei berichtet, breitete sich das Feuer bis zur Sichtschalung auf eine Fläche von etwa 36 Quadratmeter aus. Ein 54-Jähriger versuchte vergeblich, die Flammen mit einem Feuerlöscher einzudämmen.