Absage des Rad- und Umweltfestes in Innsbruck

Innsbruck – Das geplante Rad- und Umweltfest in Innsbruck an diesem Wochenende fällt ins Wasser. Die Verantwortlichen erklärten, dass eine Verschiebung des Festes aus organisatorischen und terminlichen Gründen nicht möglich ist. Die Entscheidung zur Absage wurde getroffen, um die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten und den Spaß an der Veranstaltung nicht zu trüben.