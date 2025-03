Frühlingszauber und Osterfreude

Wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen die Innenstadt in goldenes Licht tauchen, hält auch das Osterfest Einzug in Kufstein. Am Freitag, dem 18. April, und Samstag, dem 19. April, verwandelt sich dabei der Stadtpark jeweils von 10 bis 17 Uhr in einen lebendigen Treffpunkt für Genießer:innen, Familien und Liebhaber:innen von Handwerkskunst.