Taucher beginnen mit Suche nach Sechsjährigem in Weilburg, Polizei prüft Video

Im mittelhessischen Weilburg dauert die Suche nach dem seit Dienstag vermissten sechs Jahre alten Pawlos an. Dabei kommen erstmals auch Polizeitaucher zum Einsatz. „Wir setzen fest darauf, Pawlos lebend zu finden. Allerdings heute am vierten Tag können wir natürlich auch nichts mehr ausschließen“, sagte Ilka Roth, Sprecherin des Polizeipräsidiums Westhessen, in einem Statement auf Instagram. „Unsere Ermittler und Ermittlerinnen prüfen intensiv alle Hinweise.“ Die Polizei geht weiterhin von keinem Kriminalfall aus.