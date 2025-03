Video zeigt Buben in Begleitung: Suche nach Sechsjährigem in Weilburg dauert an

Die Suche nach dem seit Dienstag im mittelhessischen Weilburg (Kreis Limburg-Weilburg) vermissten sechs Jahre alten Pawlos dauert an. Am Morgen gab es zunächst keine neuen Hinweise, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Wiesbaden am Morgen. Die Suche nach dem Kind geht weiter, es sollen auch Taucher eingesetzt werden. Der Junge ist nach Polizeiangaben „autistisch veranlagt“.