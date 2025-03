51-jährige Fußgängerin in Serfaus von Auto erfasst und verletzt

Serfaus – In der Nacht auf Freitag kam es auf der Serfauser Straße (L19) zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Autofahrer war gegen 1.40 Uhr von Fiss in Richtung Serfaus unterwegs. Beim Abbiegen in die Gemeindestraße Gewerbepark übersah er eine 51-Jährige, die zur gleichen Zeit auf der Fahrbahn zu Fuß unterwegs war.