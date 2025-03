Ein starkes Erdbeben der Stärke 7,4 hat am Freitag Südostasien erschüttert. Das Epizentrum lag in Myanmar. Die Erschütterungen waren auch in der thailändischen Hauptstadt Bangkok deutlich zu spüren. Dort stürzte ein im Bau befindliches Hochhaus ein und begrub mehrere Arbeiter unter den Trümmern.