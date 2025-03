Bei Wanderung gestürzt: Vermisster 80-Jähriger in Silz nach großer Suchaktion gefunden

Silz – Eine groß angelegte Suchaktion endete am Freitagvormittag mit einem Happy End. Wie die Polizei berichtet, wurde am Donnerstag gegen 16 Uhr ein gesundheitlich beeinträchtigter 80-Jähriger bei der Polizeiinspektion Silz als vermisst gemeldet. Der Mann kam von einem Spaziergang nicht mehr nach Hause.

Eine umfangreiche Suchaktion wurde umgehend eingeleitet, die am Tag darauf einen Erfolg verbuchen konnte. So wurde der Abgängige Freitagvormittag gegen 9.30 Uhr von einer Polizeistreife oberhalb des Fußballplatzes in Stams auf einem Forstweg leicht verletzt aufgefunden. Wie sich herausstellte, wollte der 80-Jährige einen Wandersteig von Stams in Richtung Silz gehen, verlor jedoch die Orientierung und stürzte.