Maul- und Klauenseuche in der Slowakei: Österreich hilft und ergreift erste Maßnahmen

Ursprünglich war die Maul- und Klauenseuche in Ungarn ausgebrochen und in der Slowakei erstmals in unmittelbarer Umgebung des Grenzübergangs aufgetreten. Der Bundesheer-Hilfseinsatz schützt auch Österreich, denn der Grenzübergang liegt im Dreiländereck. Von dort ist es nicht weit bis Nickelsdorf, Zurndorf oder Pama (alle Bezirk Neusiedl am See) im Nordburgenland. Die Erfüllung des Auftrags müsse dabei Tag und Nacht im Schichtdienst erfolgen, um eine Verschleppung der Seuche in andere Staaten zu verhindern, hieß es am Freitag.