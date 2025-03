Am Ziel seiner Träume gelandet: ÖSV-Adler Tschofenig eroberte Gesamtweltcup

Daniel Tschofenig steht als Gesamtweltcupsieger fest. Beim Skifliegen in Planica hielt der 23-jährige Vierschanzentournee-Sieger seinen Teamkollegen Jan Hörl auf Distanz und krönte seine Traum-Saison mit dem Gewinn der großen Kristallkugel. Der Tagessieg ging an Domen Prevc, der auch den Skiflug-Weltcup gewann.

Der Nachfolger von Stefan Kraft als Gesamtsieger im Skisprung-Weltcup heißt Daniel Tschofenig. An seinem 23. Geburtstag fixierte der Kärntner am Freitag beim Weltcupfinale in Planica mit einem vierten Rang den Gewinn der großen Kristallkugel. Sein letzter verbliebener Herausforderer um die Kugel, Jan Hörl, landete auf Rang acht. Den Tagessieg holte Domen Prevc vor seinem slowenischen Landsmann Anze Lanisek. Kraft wurde Fünfter.