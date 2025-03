Hass-Kriminalität in Österreich: Neue erschütternde Details und zwei weitere Festnahmen

Graz – Die steirischen Ermittler der „AG Venator“ haben am Freitag zwei weitere Personen – beide Österreicher Anfang 20 – wegen des Verdachts der Hass-Kriminalität in der Steiermark festgenommen. Damit stieg die Zahl auf insgesamt 20 Festnahmen und 28 Hausdurchsuchungen. 13 Verdächtige sind bisher in Untersuchungshaft, hieß es am Freitag in einer Aussendung der Polizei. Ob über die beiden neuen Verdächtigen die U-Haft verhängt wird, war vorerst noch nicht entschieden.