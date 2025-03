Keine Haushaltsgeräte im Onlineshop: Hofer-Mutter Aldi gibt Änderungen ab Herbst bekannt

Mülheim, Ruhr, Sattledt, Essen – Die deutschen Aldi-Diskonter schließen per Ende September ihre Onlineshops für Haushaltsgeräte und Co. Das gilt laut der deutschen Nachrichtenagentur dpa sowohl für Aldi Nord als auch für Aldi Süd. Hofer Österreich ist Teil der Aldi Süd Gruppe. Dort werde der Onlineshop nicht eingestellt, „der Onlineshop von Hofer in Österreich ist davon nicht betroffen“, hieß es am Freitagabend auf APA-Anfrage.