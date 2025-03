53-Jähriger stürzte in Steinberg mit Motorrad in den Wald, Frau und Sohn leisteten Erste Hilfe

Eine Motorradfahrt endete am Freitagnachmittag für einen 53-jährigen Österreicher in der Innsbrucker Klinik. Der Biker war gegen halb drei Uhr nachmittags auf der Gemeindestraße in Steinberg am Rofan in nördliche Richtung unterwegs, als sich der Vorderreifen seines Fahrzeuges aus derzeit unbekannter Ursache plötzlich in die Luft hob und der 53-Jährige in der Folge die Kontrolle über sein Motorrad verlor.