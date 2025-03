Von Ungarn über Österreich: Italiens Bauern wegen Maul- und Klauenseuche besorgt

Rom – Der italienische Bauernverband Coldiretti befürchtet, dass sich die in Ungarn und der Slowakei tobende Maul- und Klauenseuche über Österreich bis nach Italien ausbreite. „Der jüngste Fall, der am 25. März in Ungarn an der Grenze zu Österreich gemeldet wurde, bestätigt den Ernst der Lage und macht wirksame Eindämmungsmaßnahmen dringend erforderlich“, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Presseaussendung des Coldiretti-Verbands.