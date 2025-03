Sturmwarnung für Mallorca, Menorca und Ibiza

Über die auch bei Urlaubern beliebten spanischen Inseln Mallorca, Menorca und Ibiza könnte am Wochenende ein Sturmtief hinwegziehen, das es in sich hat. Der spanische Wetterdienst gab am Freitag eine Sturmwarnung heraus. In Höhenlagen vor allem auf Menorca sei mit orkanartigem Sturm zu rechnen - Böen könnten Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde erreichen.