250 Millionen für EuroMillionen-Gewinner in Österreich

Wieder geht ein Rekordgewinn bei den EuroMillionen an einen Glückspilz in Österreich: Wie die Österreichischen Lotterien in der Nacht auf Samstag mitteilten, holte sich ein Spielteilnehmer auf der Plattform win2day.at am Freitagabend mit 250 Millionen Euro den höchsten Gewinn, der je bei den EuroMillionen vergeben wurde. Von vier gespielten Tipps brachte der letzte den Millionengewinn. Auch der bisherige Rekord-Europot war 2023 in Österreich geknackt worden.