Warum Österreich seine Ressourcen in diesem Jahr bereits verbraucht hat

Wien – Österreich hat seine natürlichen Ressourcen in diesem Jahr bereits am 29. März aufgebraucht und begeht so an diesem Tag seinen nationalen „Overshoot Day“ - im Vorjahr fiel dieses Datum auf den 7. April. Für den jährlichen Erderschöpfungstag eines jeden Landes berechnen Experten des „Global Footprint Network“, wann auf Basis der „Biokapazität“ und des ökologischen „Bedarfs“ an Ressourcen weltweit die Pufferkapazitäten der Erde überstiegen werden.