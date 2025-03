35-Jährige in St. Anton von Unbekanntem attackiert und ausgeraubt

Nach einem brutalen Überfall in St. Anton am Arlberg ermittelt die Polizei: Gegen 3 Uhr in der Nacht auf Samstag wurde eine 35-Jährige auf der Dorfstraße von einem Mann attackiert und zu Boden gestoßen. Der Unbekannte entriss der Ungarin eine teure Handtasche, in der sich laut bisherigen Erkenntnissen nur der Hausschlüssel der Frau befand. Anschließend rannte der Täter davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.