Mit Fingern in Kreissäge geraten: 61-Jähriger bei Holzarbeiten im Unterland schwer verletzt

Ein 61-Jähriger ist bei Holzarbeiten in Kelchsau am Samstagvormittag schwer verletzt worden. Der Mann war laut Polizei gegen 10.30 Uhr mit einer Handkreissäge dabei, Schnittarbeiten durchzuführen. Er geriet mit der linken Hand in das laufende Sägeblatt und wurde an drei Fingern schwer verletzt.