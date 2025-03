Auto kam in Ellbögen von Straße ab und rutschte 100 Meter über Abhang

Ellbögen – Glück im Unglück hatte am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein Autolenker im Wipptal. Der 83-jährige Einheimische war gegen 5 Uhr auf einer Gemeindestraße in Innerellbögen bergwärts unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 96 rechts von der Fahrbahn abkam. Zu diesem Zeitpunkt herrschten Dunkelheit und starker Nebel.