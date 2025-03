13-jähriger Lenker mit gestohlenem Auto bei Flucht vor Polizei verunfallt

Wien – Ein 13-jähriger Bursche hat am Samstag in Wien-Brigittenau mit einem gestohlenen Auto einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren Beamte im Zuge ihres Streifendienstes auf das Auto aufmerksam geworden, bei dem augenscheinlich ein Jugendlicher am Steuer saß. Bei seiner Flucht krachte der Lenker mit dem Pkw gegen geparkte Fahrzeuge, berichtete die Polizei in einer Aussendung.