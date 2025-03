US-Präsident Donald Trump fährt einen harten Kurs in Sachen Grenzschutz. An seinem ersten Tag im Amt unterschrieb er einen Erlass, demzufolge Ausländer – seien sie im Land oder bei der Einreise – so weitgehend wie möglich überprüft werden sollten.

© Canva (1), APA/AFP/MANDEL NGAN (1)