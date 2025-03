Warnstufe 4 in Tirol: Schneefall und Wind sorgen für große Lawinengefahr

Sicherheitslandesrätin Astrid Mair warnt eindringlich vor Skitouren und Variantenabfahrten in diesen Gebieten und appelliert an Wintersportler, besonders abseits gesicherter Pisten höchste Vorsicht walten zu lassen.

Es soll im Laufe des Tages auf Tirols Bergen noch einmal kräftig schneien: Flächendeckend sollen zwischen 30 und 50 Zentimeter Neuschnee fallen, in den Hohen Tauern und nördlichen Zillertaler Alpen wurden gar bis zu 80 Zentimeter erwartet. In Kombination mit Wind führe dies aber zu einer heiklen Lawinensituation: „Wir haben mehr Wind als erwartet. In der Höhe ist es stürmisch mit über 100 km/h“, berichtete Christoph Mitterer vom Lawinenwarndienst.

Entspannung, aber keine Entwarnung, ist für die kommenden Tage angesagt. Bereits am Dienstag dürfte die Lawinengefahr in den Hohen Tauern sowie den nördlichen Zillertaler Alpen von Warnstufe vier (große Gefahr) auf Warnstufe drei der fünfteiligen Skala herabgestuft werden, so Mitterer zur APA. Dennoch sollten Wintersportler zurückhaltend sein – insbesondere bei großen, steilen Hängen über 35 Grad. Die „finale“ Einschätzung zur Lawinengefahr bzw. die Festsetzung der Lawinenwarnstufe wird indes am späten Nachmittag für den Folgetag bekanntgegeben.