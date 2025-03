Große Suchaktion nach mehreren Lawinenabgängen am Steinbergkogel

Drei Hubschrauber kreisten am Sonntag in der Mittagszeit rund um das Skigebiet nahe des Steinbergkogels im Bezirk Kitzbühel. Grund für den Einsatz waren mehrere Lawinenabgänge auf etwa 1850 Metern Seehöhe in unmittelbarer Nähe der Lifttrasse. Die einzelnen Schneebretter erreichten eine Größe von bis zu 160 mal 160 Meter, eine Lawine rutschte sogar in die schwarze Piste hinein.