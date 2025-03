7-fach-Jackpot geknackt: Was über die drei neuen Lotto-Millionäre bekannt ist

Neun Hochgewinne und drei davon in Millionenhöhe, das ist die nicht alltägliche Bilanz nach der Lottoziehung vom Sonntag. Gleich drei SpielteilnehmerInnen gelang es den mit knapp 11,5 Millionen Euro gefüllten 7-fach-Jackpot zu knacken. Es war der erst Sechste in der Geschichte von „6 aus 45“.

Die Gewinne in Höhe von jeweils exakt 3.826.437,40 Euro gehen nach Salzburg, Niederösterreich und in das Burgenland. Dazu kommen noch zwei Sechser bei LottoPlus mit über 370.000 Euro, sowie vier Joker-Gewinne von rund 280.000 Euro.

Bei LottoPlus wiederum gelang zwei SpielteilnehmerInnen ein Sechser und somit ein Gewinn von mehr als 375.000 Euro. EinE SteirerIn sowie ein win2day-User waren jeweils per Normalschein erfolgreich, so die Österreichischen Lotterien in einer Aussendung am Montag.