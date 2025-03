Lotto-Gewinner stehen fest, auch EuroMillionen-„Glückspilz“ hat sich gemeldet

Wien, Salzburg, St. Pölten – Der erste Siebenfachjackpot des Jahres 2025 ist geknackt: Drei Mal wurden die „Sechs Richtigen“ 5, 8, 20, 24, 27 und 40 getippt, wie die Ziehung am Sonntagabend ergab. Und zwar jeweils „mittels Normalschein mit selbst ausgesuchten Lieblingszahlen“, teilten die Österreichischen Lotterien mit. Die Gewinne in Höhe von jeweils exakt 3.826.437,40 Euro gehen demnach nach Salzburg, Niederösterreich und in das Burgenland.