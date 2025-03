Vom Soul zum Rock: Bildband über 75 Jahre Atlantic Records

Die Story von Atlantic Records ist ein Streifzug durch die Soul-, Jazz- und Popgeschichte. Gegründet 1947, entwickelte sich die Firma zum größten Independentlabel der USA. Ray Charles, John Coltrane, Aretha Franklin, Cher, Led Zeppelin, Cream, die Rolling Stones und viele mehr veröffentlichten dort Meisterwerke. Das Buch "75 Years of Atlantic Records" gibt einen Überblick über die Historie des Labels und bietet eine Unmenge an kommentierten Fotos unterschiedlichster Acts.

Von einem Zahnarzt hatten sich die Brüder Ahmet und Nesuhi Ertegün, Söhne des türkischen Botschafters in den USA, sowie der Produzent Herb Abramson 10.000 Dollar ausgeliehen, um Atlantic Records aus der Taufe zu heben. Später kam Jerry Wexler als Miteigentümer dazu. Das Label spezialisierte sich zunächst auf Jazz, Rhythm'n'Blues und vor allem auf Soul. "Wir haben das Unternehmen auf Musik aufgebaut, die wir aufrichtig lieben", wird Ahmet Ertegün in dem im Taschen Verlag erschienenen, fast 500 Seiten starken und mehr als fünf Kilo schweren Großformat zitiert.

"Atlantic wurde Soul", schreibt US-Autor David Ritz im ersten Kapitel. "Atlantics Vermächtnis ist die ewige Kraft - seine ruhelose Schönheit, seine unaufhaltsame Inspiration - von Soul." Ein weiterer Abschnitt handelt das "Jazz Age" des Labels ab, dann heißt es "Atlantic Goes Pop": "Der Unterschied zwischen Atlantic und vielen anderen Labels ist, dass man sogar in den Sphären des Pop seinen Ideal treu geblieben ist, dauerhafte Künstler zu fördern", analysiert Musikkritiker Barney Hoskyns. Legendär auch die Zeit 1969 bis 1979, als Atlantic-Act Led Zeppelin die Rockwelt beherrschte. Mit Popstars wie Ed Sheeran oder Cardi B ist man, längst zum Unterhaltungsgiganten Warner gehörend, in der Gegenwart angekommen.

Die Texte (in Englisch) sind fundiert geschrieben, geben einen soliden Überblick und warten, ohne nur für Insider verfasst zu sein, mit spannenden Fakten auf. Zum Juwel wird das Buch allerdings durch die Fotos - von den Anfängen des Labels bis heute, festgehalten von Größen hinter der Linse wie Annie Leibovitz, Jim Marshall, Lee Friedlander, Walter Iooss Jr., Anton Corbijn, Chuck Stewart, Albert Watson und David LaChapelle. Die Bandbreite reicht von formellen Porträts über Bühnenfotos und Studioaufnahmen bis zu intimen Schnappschüssen hinter den Kulissen.

Wunderbar ein Foto von Ray Charles am Klavier aus der Zeit, als er seinen Meilenstein "What'd I Say" aufnahm. Ganz nah scheint man John Coltrane zu kommen, betrachtet man das Foto, in dem er sitzend nachdenklich eine Zigarette raucht, sein Saxofon auf den Schenkeln ruhend. Bunt wird die Welt mit Sonny & Cher, psychedelisch mit Iron Butterfly. Die Fotos bieten einen Streifzug durch Genres und Äras, viele Bilder sind ikonisch - etwa jenes von Led Zeppelin vor ihrem Privatjet, von Crosby, Stills, Nash & Young auf Stadiontour vor 75.000 Besuchern oder jenes von Keith Richards, das ihn beim Zoll neben einem Plakat mit der Aufschrift "Bitte Geduld, ein drogenfreies Amerika hat Vorrang" zeigt.

Man staunt über jenen Moment, den ein anonymer Fotograf festgehalten hat, als Emerson, Lake and Palmer 1977 im deutschen TV mit einem echten Tiger auftraten, um die Single "Tiger In A Spotlight" zu promoten. Zum Schmunzeln verleitet ein Bild, das Hippie David Crosby in Fransenlederjacke neben seinem Anzug tragenden Vater, einem erfolgreichen Kameramann, zeigt oder Eric Clapton mit seiner Großmutter samt silbernem Teeservice. ABBA, AC/DC, Aretha Franklin, Peter Tosh, Stevie Nicks, Genesis, Sean Paul, Bruno Mars (der auch eine Einleitung beisteuerte), Missy Elliott und Ava Max - die Liste der vertretenen Stars scheint endlos, die Auswahl der Sujets könnte nicht vielfältiger sein.