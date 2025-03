Strauss-Jahr lädt am Samstag zum "Fledermaustag" ins MQ

Am 5. April 1874 feierte "Die Fledermaus" von Johann Strauss im Theater an der Wien ihre Premiere. Auf den Tag genau 151 Jahre nach der Uraufführung wird deshalb am Samstag im Rahmen des Strauss-Jahres offiziell der "Fledermaustag" ausgerufen. Groß und Klein werden im Museumsquartier willkommen geheißen, um sich bei diversen Events, vom Kindertheater bis zur "Biodiversitätsshow", dem Operettenwelthit und dem titelgebenden Flugtier gleichermaßen auseinanderzusetzen.

Ein Highlight des Festtages ist sicher die Veranstaltung "Die Fledermaus à la Janoschka" in der Halle E des MQ. Das vierköpfige Janoschka Ensemble nimmt sich dabei den Klassiker vor und versucht sich in der Verschmelzung von Klassik mit Jazz, Pop und Balkansounds an einer Neuinterpretation. Veredelt wird das Projekt von Koloratursopranistin Daniela Fally, die als Stargast dabei sein wird. Bei Einbruch der Dunkelheit wird die Fassade des Kulturareals dann zur Leinwand, wenn die Projektkünstler von Modulux nicht nur Fledermäuse flattern lassen, sondern auch ein audiovisuelles Spektakel namens "Im Takt der Zeit" als Trip durch das Strauss-Universum von 1825 bis heute inszenieren.

"Geschöpfe der Nacht" nennt wiederum Dominik Eulberg seine "Biodiversitätsshow", in der er in der Halle E Naturkunde mit elektronischer Musik verbindet. Im Anschluss wechselt der Ökologe zum DJ-Pult und legt beim "Bat Rave" an derselben Location auf.

Auch für die Kleinen hält der Tag einiges bereit: Im Zoom Kindermuseum können alle Strauss-Fans ab 14 Uhr mit einem Flugexperten eigene Fledermäuse gestalten und sie in die Luft steigen lassen. Außerdem werden jene im Rahmen des "Tricky Strauss"-Workshops im Februar entstandenen Trickfilme von Kindern und Jugendlichen gezeigt. Im Dschungel verschmelzen unter dem Titel "Fledermäuse" unterdessen Tanz, Theater und Live-Musik. Die Mitwirkenden erforschen mit dem jungen Publikum (ab 4 Jahren) "Echo-Ortung, Ultraschall und Operetten, tanzen fliegend, ruhen kopfüber und bringen sich gegenseitig live das Geigespielen bei", so die Veranstalter. Ebenfalls im Dschungel fragen vier Tänzerinnen und Tänzer sowie drei Musikerinnen und Musiker unter dem Titel "valse, valse, valse" (ab 11 Jahren) nach der rebellischen Natur des Walzers.