Sohn fand bewusstlosen Vater: 50-Jähriger in Schwaz durch Stromschlag schwer verletzt

Schwaz – Am Sonntagnachmittag war ein 50-jähriger Österreicher in seiner Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Schwaz mit Renovierungsarbeiten beschäftigt. Gegen 17.45 Uhr verließen seine Ehefrau und der Sohn die Wohnung und kehrten gegen 18.30 Uhr zurück.