Kleinkind von Familienhund gebissen: Bub musste ins Krankenhaus geflogen werden

Draßmarkt – Ein dreieinhalbjähriger Bub ist am Sonntagnachmittag in Draßmarkt (Bezirk Oberpullendorf) vom Familienhund gebissen und verletzt worden. Die Landessicherheitszentrale und die Landespolizeidirektion Burgenland bestätigten am Montag in der Früh auf APA-Anfrage einen Bericht der Kronen Zeitung. Der Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen.