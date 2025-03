„Liebe ist Liebe“: Schauspieler Heinz Hoenig feierte emotionale „zweite“ Hochzeit

„Das Boot“ Star und Dschungelcampteilnehmer Heinz Hoenig hat am Wochenende in Sylt seiner Ehefrau Annika symbolisch zum zweiten Mal das Ja-Wort gegeben. Der Schauspieler wurde im Mai letzten Jahres wegen akuter Herzprobleme eingeliefert und lag anschließend im künstlichen Koma.

Sylt – Schauspieler Heinz Hoenig ist auf der Insel Sylt von seiner Ehefrau mit einer Hochzeitsfeier überrascht worden - und hat ihr symbolisch erneut das Ja-Wort gegeben. Annika Kärsten- Hoenig hatte am Wochenende Zeremonie im kleinen Kreis organisiert, wie es in einem RTL-Videobeitrag vom Sonntag hieß. Mehrere Medien hatten über das Fest berichtet.

Der Schauspieler war im Frühjahr vergangenen Jahres nach Angaben seiner Frau wegen akuter Herzprobleme in ein Krankenhaus gebracht worden und lag im künstlichen Koma. Anschließend war er an der Speiseröhre operiert worden.

Annika Kärsten- Hoenig sagte im RTL-Interview: „Wir haben vor sechs Jahren geheiratet. In guten, wie in schlechten Zeiten.“ In guten Zeiten könne jeder, so die 40-Jährige. „Aber in schlechten Zeiten die Hand nicht mehr loszulassen, das muss jeder erstmal für sich selbst beweisen in der Situation.“ Man habe nie aufgegeben. Der Schauspieler sagte dem Sender: „Liebe ist Liebe - und ich liebe diese Frau.“