Nach Sexismus-Vorwürfen: ATV setzt aktuelle Staffel von „Das Geschäft mit der Liebe“ aus

Wien – ATV setzt die Ausstrahlung weiterer Folgen von „Das Geschäft mit der Liebe“ vorerst aus. Auch wurden alle Episoden der aktuellen 11. Staffel offline genommen. Grund ist in der Vorwoche laut gewordene Kritik an dem Reality-TV-Format, wonach die Sendung frauenverachtend und sexistisch sei. ATV will nun seine internen Leitlinien und Kontrollmechanismen zur Sicherung ethischer Standards überarbeiten und nachschärfen, teilte der Privatsender in einer Aussendung mit.