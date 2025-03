Vinothek Gottardi: Weinliebe im Herzen der Stadt

Die Vinothek, mitten in Innsbruck gelegen, ist der Treffpunkt für Wein-Enthusiasten auf der Suche nach neuen Geschmackserlebnissen. Sie ist der perfekte Ort, um auf über 170 Quadratmetern auf eine aufregende Entdeckungsreise durch die Welt der feinen Weine zu gehen. Hier taucht man ein in pure Genussvielfalt und in ein reichhaltiges Sortiment mit verschiedensten Weinen und Spezialitäten aus aller Welt, das Weinkennern genügend Möglichkeiten zum Entdecken bietet. Bestens beraten wird man dabei vom erfahrenen und kompetenten Vinothekenteam rund um Diplomsommelier Jürgen Wieländer. Übrigens: In der Vinothek Gottardi können sich Weinfreunde bei den wöchentlich wechselnden Verkostungsmöglichkeiten von der Top-Qualität der Gottardi Weinauswahl gleich selbst überzeugen.