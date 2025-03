Künstliche Intelligenz: Wie wirklich ist die Wirklichkeit?

Am Mittwoch, den 2. April, werden die Chancen und Risiken im Umgang mit Künstlicher Intelligenz in der Wirtschaftskammer Schwaz durch Robert Seeger beleuchtet. Der Eintritt ist frei.

Schwaz - Wie kann ich herausfinden, was echt ist und was „Fake“? Ist es überhaupt relevant, ob etwa ein Bild echt oder KI-generiert ist? Welche positiven und negativen Effekte hat der Einsatz von KI? Welche gesellschaftlichen Probleme können entstehen? Und: Kann und darf der Umgang mit KI auch Spaß machen?

Diesen und vielen weiteren Fragen geht Robert Seeger, Geschäftsführer der Agentur für Kommunikationskunst und Experte für innovatives Marketing, in Schwaz nach. Die Katholische Österreichische Studentenverbindung Frundsberg Schwaz lädt im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Forum Frundsberg“ zu diesem öffentlichen Vortrag am 2. April in die Wirtschaftskammer in Schwaz ein. Der Eintritt ist frei (freiwillige Spenden).