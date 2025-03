„Enormes Interesse“: Zwangsverkauf von TikTok steht laut Trump kurz bevor

Peking, Washington – Der Zwangsverkauf von TikTok steht nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump kurz bevor. Eine Einigung mit dem chinesischen Mutterkonzern ByteDance sei noch vor Ablauf der Frist am 5. April möglich, sagte Trump am Sonntagabend (Ortszeit) in einem Pressegespräch an Bord des Regierungsfliegers „Air Force One“. „Wir haben eine Menge potenzieller Käufer. Es gibt ein enormes Interesse an TikTok. Ich möchte, dass TikTok am Leben bleibt.“