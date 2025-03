April in der Stadtbibliothek Innsbruck: Zuhören, Mitmachen, Forschen

Eine Vielzahl an Veranstaltungen gibt’s im April in der Stadtbibliothek, wie gewohnt bei freiem Eintritt.

Die Stadtbibliothek Innsbruck bietet im April eine Vielzahl spannender Veranstaltungen bei freiem Eintritt. Von historischer Musikbetrachtung bis hin zu interaktiven Workshops lockt das Programm mit Vielfalt und Tiefgang. Den Auftakt macht am 1. April um 19 Uhr eine kritische Auseinandersetzung mit den Österreichischen Landeshymnen, begleitet von live gespielten Beispielen. Das Buch "O du mein Österreich" wird vorgestellt und auf einem Podium von Christoph Janacs, Brigitte Scott und Musikwissenschaftler Thomas Nußbaumer diskutiert.

Am 4. April von 10.30 Uhr bis 12 Uhr können Interessierte beim Gedächtnistraining "HirnXund" ihre kognitiven Fähigkeiten spielerisch verbessern. Eine Anmeldung ist erforderlich (Tel. +43 512 5360 5700). Die Veranstaltung "Zeichnen gegen Hass und Gewalt" am 8. April bietet ab 19 Uhr Einblicke in die Arbeit der Comic-Künstlerin Barbara Yelin, die sich mit Themen wie Antisemitismus und Rassismus auseinandersetzt. Ihre preisgekrönte Graphic Novel "Emmie Arbel. Die Farbe der Erinnerung" wird vorgestellt.

Am 9. April diskutieren die Autorin Kathrin Röggla und Philosophin Marie-Luisa Frick um 19 Uhr über die Bedeutung des Zuhörens in einer von Krisen geprägten Zeit. Das Prosafestival Innsbruck am 10. April eröffnet um 19.30 Uhr mit Lesungen und Gesprächen von vier AutorInnen. Am 11. April lädt das Osterfestival Tirol zu einer musikalischen Intervention ein.

Für Kinder von sechs bis zehn Jahren bietet der Workshop "Was, wenn die Farben verduften?" am 12. April von 14 bis 16 Uhr spannende Einblicke in die Welt der Farben von Pflanzen und Tieren. Auch die Lesezeit in einfachem Deutsch und Shared Reading-Lesekreise stehen wieder auf dem Programm. Den Abschluss bildet am 29. April ab 19 Uhr das Buchgespräch "Der Plattenspieler" mit Konrad Paul Liessmann und Albi Dornauer.