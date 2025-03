Benefizabend mit Reinhold Bilgeri zugunsten von „Frauen gegen Vergewaltigung“

Im Rahmen einer ZONTA-Benefizveranstaltung am 4. April liest Reinhold Bilgeri aus seinem aktuellen Werk – im Anschluss können sich Besucherinnen und Besucher bei einem Glas Wein und kleinen Köstlichkeiten austauschen.

Innsbruck – Am kommenden Freitag, dem 4. April, lädt der Zonta-Club zu einer besonderen Benefizveranstaltung in die Pädagogische Hochschule Tirol ein. Der Vorarlberger Künstler Reinhold Bilgeri wird nicht nur aus seinem neuesten Roman "Das Gewissen der Tauben" lesen, sondern auch einige seiner bekannten Lieder performen.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in den Räumlichkeiten der PH Tirol, Pastorstraße 7, Innsbruck. Die Karten sind bei Kleider Mair in der Bürgerstraße, auf www.zonta-innsbruck1.at oder an der Abendkassa erhältlich.